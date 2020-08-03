Северодвинск, Архангельская область, , 17:46 — REGNUM Ремонтная бригада обнаружила в Северодвинской городской больнице фонтан. Находка удивила сотрудников учреждения.

В северодвинской больнице нашли фонтан Https://vk.com/zdravao

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения, конструкция была найдена при проведении ремонта в холле.

«Никто из сотрудников пока что не смог вспомнить, как давно он мог функционировать», — отметили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что о восстановлении фонтана речи пока не идет — ремонт продолжится по намеченному плану.