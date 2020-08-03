Ижевск, , 17:38 — REGNUM В ночь на 4 августа к территории Удмуртии подойдет теплый фронт южного циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Ночью и днем 3—4 августа местами в республике пройдут дожди. Ночная температура составит 9…14 °С, днем воздух прогреется до 18…23 °С.

5 августа в республику придёт жаркий воздух из Казахстана, столбики термометров днем поднимутся до 25…30 °С. Такая теплая погода сохранится 5 и 6 августа. 7 августа к северным районам региона подойдет холодный фронт, местам пройдут дожди.

К выходным температурный фон понизится, предварительно предупреждают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой и второй декаде июля в республике наблюдалась жаркая погода. Дневная температура воздуха установилась на уровне 30…33 °С.

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