Москва, , 17:28 — REGNUM Московский городской суд рассмотрел жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM.

Суд оправдал Мамаева по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), назначив ему год исправительных работ по статье о побоях (ст. 115 УК РФ). Теперь футболист по делу о хулиганстве может рассчитывать на реабилитацию.

Приговор Кокорину оставили без изменения — полтора года лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Кокорин и Мамаев участвовали в драке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и главой «НАМИ» Сергеем Гайсиным. в мае 2019 году Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам колонии. Приговор был обжалован адвокатами, но Мосгорсуд оставил его в силе. В сентябре того же года оба спортсмена были освобождены условно-досрочно после частичного отбывания сроков.