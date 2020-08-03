Красногорск, , 17:18 — REGNUM До конца лета в Подмосковье школьные лагеря примут около 40 тысяч детей. Об этом сообщает министерство образования Московской области.

Как сообщали глава регионального Минобраза Ирина Каклюгина, в Подмосковье на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей, досуговых площадок и отрядов. Именно они будут принимать детей на дневной летний отдых. При этом особый упор в их работе сделан на безопасность.

«В учреждениях регулярно проходит уборка, в необходимом количестве представлены антисептики и индивидуальные средства защиты. Сделано все, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и были в безопасности», — заявила Каклюгина.

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