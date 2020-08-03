Палермо, Италия, , 17:14 — REGNUM Около 50 нелегальных мигрантов в понедельник, 3 августа, совершили побег из центра по приему в итальянском Порто Эмпедокле (Сицилия).В последние несколько недель подобные массовые побеги (до получения каких-либо документов и до завершения карантина) происходят почти ежедневно. Полиция, карабинеры и сотрудники финансовой гвардии проводят совместную операцию по поимке и возвращению беглецов.

Нелегальные мигранты Gémes SándorSzomSzed

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.