Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Петербуржцы должны платить за проход по территории крупных пригородных парков Петербурга из-за пандемии коронавируса и нехватки средств у федеральных музеев. Это следует из ответа Министерства культуры России на запрос петербургского депутата Бориса Вишневского.

Екатеринский парк в ГМЗ Царское село Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее местные жители возмущались, что им, как туристам, приходится дорого платить за прогулки или просто проход сквозь парки Павловска и Пушкина, хотя часто это необходимо, чтобы не делать большой крюк по пути в поликлинику, МФЦ или на вокзал.

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Минкульт согласился, что раньше для местных жителей действовали льготные режимы посещения, установленные музеями самостоятельно «с учетом их экономических возможностей».

«Решения о приостановке свободного прохода жителей обусловлены чрезвычайно сложным финансовым положением, в котором оказались федеральные музеи из-за вынужденного закрытия, а также невозможностью в существующих условиях наращивать поток посетителей в привычных объемах. Такие решения следует признать вынужденной временной мерой», — говорится в документе, подписанном врио главы департамента музеев Алексеем Мудровым.

Он также отмечает, что директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова «ведет диалог с местными жителями» относительно порядка посещения после пандемии, а директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева временно позволила проходить сквозь Павловский парк в течение одного часа утром и одного часа вечером.

Теперь Минкульт создал рабочую группу, чтобы вместе с Союзом музеев выработать подход к льготам федеральных музеев в «новых условиях».

Ранее стало известно, что по непонятной причине был введен запрет на въезд в Александровский парк Пушкина на велосипедах, отменены бесплатные — утренние и вечерние — часы посещения в Екатерининском парке Царского Села и Павловском парке. Вишневский также заявлял, что ему известно о планах ввести платный вход и в Александровский парк.

Год назад местные жители также жаловались на отмену более выгодных семейных абонементов, чтобы паркам могли пользоваться не только туристы, иначе за полгода двоим взрослым приходится платить 6400 рублей.

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