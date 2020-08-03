Калуга, , 17:07 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти региона 3 августа попросил чиновников сделать прививки от гриппа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы войти в осень привитыми. Это особенно касается сотрудников органов государственной и муниципальной власти. Мы с вами общаемся с большим количеством людей, и, чтобы снизить риски заболеваемости, прошу вас, в первую очередь, сделать эти прививки», — сказал Владислав Шапша.

В настоящее время в медицинских организациях Калужской области имеется достаточный запас лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ. Прививочная кампания запланирована на август-сентябрь — за полтора месяца до ожидаемого начала эпидемического сезона. Министерством здравоохранения России утверждена заявка от региона на поставку противогриппозной вакцины в количестве 451 тыс. 570 доз. В условиях пандемии коронавируса планируется охватить вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, для чего потребуется выделение дополнительных средств из областного бюджета на закупку ещё 150 тыс. доз противогриппозной вакцины.

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