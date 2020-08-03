Рязань, , 16:27 — REGNUM Девочку, выпавшую из окна квартиры на седьмом этаже, спасли в Рязанской областной детской клинической больнице. Маленькую пациентку перевели из реанимации в отделении восстановительной терапии и реабилитации, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Ребёнок утром 26 июля облокотился на антимоскитную сетку в окне. Конструкция не выдержала веса и девочка, которой всего один год и семь месяцев, упала вниз — сначала на козырек подъезда, а потом на землю.

«При поступлении девочка находилась в тяжёлом состоянии, мы диагностировали множественные ушибы, переломы и ссадины. Ребенка госпитализировали в реанимацию, где специалисты проводили инфузионную, кровеостанавливающую терапию, обезболивание. Сразу же начались действия и по реабилитации. В течение недели состояние стабилизировалось и пациентку перевели в отделение», — рассказала заместитель главного врача ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой Наталья Маревичева.

Теперь пациентка будет проходить длительный курс реабилитации.