Рязань, 3 августа 2020, 16:27 — REGNUM Девочку, выпавшую из окна квартиры на седьмом этаже, спасли в Рязанской областной детской клинической больнице. Маленькую пациентку перевели из реанимации в отделении восстановительной терапии и реабилитации, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального минздрава.
Ребёнок утром 26 июля облокотился на антимоскитную сетку в окне. Конструкция не выдержала веса и девочка, которой всего один год и семь месяцев, упала вниз — сначала на козырек подъезда, а потом на землю.
Теперь пациентка будет проходить длительный курс реабилитации.