Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Более четырех тысяч жителей Ленинградской области в июле нашли новую работу. Это в восемь раз больше, чем в мае, и в 2,5 раза больше, чем в июне текущего года. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

По информации региональной Биржи труда, за последний месяц трудоустроены 4134 человека, это в восемь раз больше, чем в мае (503 человека) и в 2,5 раза больше, чем в июне этого года (1619 человек).

Служба занятости населения нашла в июле новую работу для 3110 человек (75% от трудоустроенных), еще 1024 человека (25%) трудоустроились самостоятельно.

«В основном, жители области выбирают рабочие профессии, работу по специальностям служащих и инженерно-технических работников, — отметили в администрации. — В июле 2020 года по профессиям рабочих были трудоустроены 3413 человек (83%), на должности служащих — 1721 человек (17% от всех трудоустроенных)».

Наиболее востребованные рабочие профессии в Ленинградской области: операторы производственных линий, станков, машин, технологических установок; официанты, рабочие благоустройства населенных пунктов, комплексного обслуживания зданий, уборщики территорий, служебных и производственных помещений.

Среди специальностей служащих и инженерно-технических работников востребованы бригадиры трудовых отрядов, инженеры по охране окружающей среды, инженеры-конструкторы, инженеры-электроники, инженеры-энергетики, мастера, медсестры, менеджеры, начальники цеха или отдела, кассиры, охранники и другие.

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С начала года на все виды общественных работ трудоустроено 782 человека, из них за счет средств субсидии регионального бюджета — 452. Ещё пять человек выйдут на общественные работы на этой неделе — они будут заниматься благоустройством исторических приусадебных парков в Гатчинском районе Ленинградской области.

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