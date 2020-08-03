Иваново, , 16:12 — REGNUM 21 новый случая заражения коронавируса подтверждён в Ивановской области за минувшие сутки, данные за 3 августа опубликованы пресс-службой правительства региона. Как сообщил на брифинге первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин, 16 случаев выявлены при обследовании пациентов с ОРВИ и пневмониями, пять человек — по контакту с ранее заболевшими.

Всего за весь период пандемии в регионе официально зарегистрировано 6500 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков остаются 2705 человек с разными сроками окончания карантина. В стационаре остаются 402 человека, в том числе на койках с кислородом — 117 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов. В регионе остаются свободными 478 коек для пациентов с COVID-19.

Выздоровели 5136 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. Скончались 102 пациента, в том числе три случая включены в статистику летальности за последние сутки.