Цхинвал, , 16:17 — REGNUM Похороны ученого-биолога Заура Кабулова, создавшего «Красную книгу» Южной Осетии, прошли 3 августа в Цхинвале в Национальном пантеоне республики. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Все его мысли были связаны с наукой с изучением флоры и фауны родного края. Он был профессионалом, с его трудами знакомы не только в Осетии, но за пределами республики. Когда он узнавал, что где-то растет хоть чем-то интересное дерево, он требовал занесения его в реестр», — рассказал при прощании с ученым глава Юго-Осетинского научно-исследовательского института (ЮОГУ) Роберт Гаглоев.

Сообщается, что в траурном шествии участвовал президент республики Анатолий Бибилов. Также на похоронах были представители творческой и научной интеллигенции и учащиеся ЮОГУ. По данным журналистов, из-за рубежа не смогли на погребение приехать родственники усопшего, так как граница Южной Осетии закрыта для иностранцев.

Стоит отметить, что Кабулов был первым руководителем Югоосетинского заповедника, работал в ЮОГУ. В 2018 году ему вручили за вклад в науку «Орден почета». Он скончался 30 июля на 84-м году жизни.