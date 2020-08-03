Красногорск, , 16:11 — REGNUM До конца года в школы Подмосковья будет направлена новая компьютерная техника и планшеты. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что компьютерное оборудование поступит в 101 школу. Также в 179 образовательных учреждений будет направлено около 6,5 тысяч новых планшетов.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, техника поступает в учебные заведения в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

"Современное оснащение учебных классов находится в числе приоритетных задач нашего ведомства. Нам важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от его места жительства, имел доступ к компьютеру и интернету», — заявила Каклюгина.

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