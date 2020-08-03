Париж, , 16:07 — REGNUM Жаркая погода во Франции в сочетании с отсутствием осадков привела к высыханию почвы, что поставило под угрозу местное сельское хозяйство, передает BFM TV.

C 15 миллиметрами осадков на национальном уровне июль 2020 года является самым сухим во Франции за последние 60 лет. К сравнению, в июле 1959 года на национальном уровне было зарегистрировано 16 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд, который приблизился к нему, был установлен в июле 1964 года с 25 миллиметрами осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, префект полиции Парижа Дидье Лальман заявил о введении в регионе Иль-де-Франс дифференцированного движения транспорта из-за пика жары.

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