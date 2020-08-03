Симферополь, , 15:57 — REGNUM Состояние большинства пострадавших в автоаварии с участием микроавтобуса на трассе «Таврида» в Крыму медики оценивают как тяжёлое. Об этом заявили 3 августа в министерстве здравоохранения республики со ссылкой на данные Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6.

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Так, трое пострадавших в ДТП находятся в тяжёлом стабильном состоянии, двое — в крайне тяжёлом. Состояние ещё одна пострадавшей врачи оценивают как средней степени тяжести, другой пациентки — как удовлетворительное.

«В ближайшее время в перинатальный центр Симферопольской больницы будет переведена беременная, также пострадавшая в результате ДТП. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, произошло рано утром 31 июля в Белогорском районе Крыма. На трассе «Таврида» он врезался в большегруз. Погибли водитель автобуса и восемь пассажиров, девять пассажиров госпитализированы. Следствие полагает, что организатор перевозки оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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