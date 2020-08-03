Полтава, Украина, 3 августа 2020, 16:12 — REGNUM Правоохранители, ликвидировавшие подозреваемого в захвате заложника Романа Скрипника, получили награды от главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе МВД Украины.

Арсен Аваков награждает отличившихся сотрудников МВД
Арсен Аваков награждает отличившихся сотрудников МВД
Mvs.gov.ua
«Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то, что вы сработали так чётко и отважно. Хочу отметить вас персональным наградным оружием», — заявил Аваков.

Оружие и наградной «Знак Почёта» получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Полтавской области, майор Артём Нужненко, капитан Пётр Резина, два старших инспектора по особым поручениям, штурмовики спецподразделения «КОРД» в Полтавской области, а также старший лейтенант и старший сержант полиции.

Напомним, подозреваемый в угоне автомобиля экс-участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник находился в розыске восемь дней, а затем был ликвидирован полицейскими возле посёлка городского типа Опошня в Полтавской области.

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