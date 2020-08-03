Полтава, Украина, , 16:12 — REGNUM Правоохранители, ликвидировавшие подозреваемого в захвате заложника Романа Скрипника, получили награды от главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе МВД Украины.

Арсен Аваков награждает отличившихся сотрудников МВД Mvs.gov.ua

«Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то, что вы сработали так чётко и отважно. Хочу отметить вас персональным наградным оружием», — заявил Аваков.

Оружие и наградной «Знак Почёта» получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Полтавской области, майор Артём Нужненко, капитан Пётр Резина, два старших инспектора по особым поручениям, штурмовики спецподразделения «КОРД» в Полтавской области, а также старший лейтенант и старший сержант полиции.

Напомним, подозреваемый в угоне автомобиля экс-участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник находился в розыске восемь дней, а затем был ликвидирован полицейскими возле посёлка городского типа Опошня в Полтавской области.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине ликвидировали подозреваемого в захвате заложника