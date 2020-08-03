Полтава, Украина, 3 августа 2020, 16:12 — REGNUM Правоохранители, ликвидировавшие подозреваемого в захвате заложника Романа Скрипника, получили награды от главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе МВД Украины.
Оружие и наградной «Знак Почёта» получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Полтавской области, майор Артём Нужненко, капитан Пётр Резина, два старших инспектора по особым поручениям, штурмовики спецподразделения «КОРД» в Полтавской области, а также старший лейтенант и старший сержант полиции.
Напомним, подозреваемый в угоне автомобиля экс-участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник находился в розыске восемь дней, а затем был ликвидирован полицейскими возле посёлка городского типа Опошня в Полтавской области.
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