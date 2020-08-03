Москва, , 15:51 — REGNUM Поправки об освобождении медиков от уголовной ответственности в случае непредумышленной утраты сильнодействующих препаратов должны быть внесены в законодательство как можно скорее. Такое поручение отдала вице-премьер России Татьяна Голикова, говорится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

В документе отмечается, что от уголовной ответственности должны быть освобождены медицинские работники, которые допустили «утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты».

Так, необходим контроль выписки сильнодействующих лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями. Срок выполнения поручения — 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил изучить практику привлечения медработников к уголовной ответственности за нарушение правил оборота лекарств с наркотиками.

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