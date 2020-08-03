Минск, , 15:51 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 99 и превысило 68,1 тыс. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, на сегодняшний день в стране выявлено 68 166 заразившихся коронавирусом.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано четверо скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 571.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 62 943 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 1 323 814 тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень смертности среди пациентов, которые заболели COVID-19, оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) примерно в 0,6%.