Новосибирск, , 15:50 — REGNUM В арбитраж Новосибирской области от кредитора поступил банкротный иск к некоммерческому садоводческому товариществу (НСТ) «Ивушка». Исковое заявление рассматривается в первой инстанции, дата слушаний пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан ОА «Новосибирскэнергосбыт» 31 июля, но его судьба ещё не определена. Сумма требований 484 807 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, основной деятельностью АО «Новосибирскэнергосбыт» является торговля электроэнергией. Иск, вероятно, связан с долгом за поставку электроэнергии.

Согласно открытым данным, АО в разные годы являлось поставщиком по более 26 тыс. государственным контрактам на общую сумму 30 380 794 879 руб. А также выступало заказчиком в 597 госконтрактах на сумму 8 095 344 274 руб.