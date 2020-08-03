Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM Суд Нур-Султана избрал в отношении заместителя министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили 3 августа в пресс-службе суда.

Срок ареста вице-министра составляет два месяца. Ранее в службе экономических расследований Казахстана сообщили о задержании Абишева по подозрению в хищении бюджетных средств.

Министр здравоохранения республики Алексей Цой заявил, что его заместитель написал заявление об увольнении по собственному желанию до задержания. Олжас Абишев назначен на должность замминистра в 2018 году.

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