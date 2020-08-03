Берн, , 15:47 — REGNUM Уровень смертности среди пациентов, которые заболели COVID-19, оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) примерно в 0,6%. Об этом 3 августа сообщила на брифинге, который транслировался на сайте ВОЗ, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове.

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По словам главы технической группы, есть несколько методов подсчета того, что ВОЗ понимает под уровнем смертности и если посмотреть на суммарное количество летальных исходов, то получается определенный процент.

«Если смотрим на число смертей среди всех, кто был инфицирован, и мы точно не знаем, сколько заразились …, оценки колеблются менее чем у показателя в 1% или 0,6%», — заявила Ван Керкхове.

Также она подчеркнула, что в настоящее время такой уровень летальности подтверждается несколькими «вышедшими исследованиями».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свою работу на территории Китая закончила экспертная группа специалистов Всемирной организации здравоохранения.