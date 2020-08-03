Курск, , 15:40 — REGNUM Вспышку коронавируса зарегистрировали на стройплощадке Курской АЭС-2. По данным регионального оперативного штаба, инфекцией заразились 119 человек.

Большинство заразившихся болеют бессимптомно. Диагноз подтверждён у 119 рабочих. Три человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В связи со вспышкой, было принято решение протестировать на инфекцию всех строителей, сообщает издание «Друг для друга».

На строительстве Курской АЭС-2 занято 4,7 тысяч человек.