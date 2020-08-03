Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В посёлке Азанка (Тавдинский городской округ, Свердловская область) наказали чиновников, допустивших разрушение памятника Ленину. Об этом заявил глава посёлка Александр Ермаченко.

Разрушенный бюст В.И.Ленина Фото предоставлено местными жителями

Ермаченко сообщил изданию Justmedia, что сразу же обратился в полицию по факту инцидента. В полиции, по словам чиновника, ответили, что бюст разрушился самостоятельно.

«Отпечатков пальцев ничьих там не нашли, но, опять же, в тот день шел дождь», — сообщил руководитель.

Чиновники из отдела культуры, а также директор дворца культуры, рядом с которым стоял бюст, уже наказаны, добавил глава посёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о происшествии сообщили местные жители. Они заявили, что памятник атаковали неизвестные вандалы.

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