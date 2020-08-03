Москва, , 15:23 — REGNUM Завершение строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы запланировано на 2022 год, сообщили 3 августа в департаменте строительства столицы.

Новая станция расположена на пересечении улицы Шереметьевская и 3-го проезда Марьиной Рощи.

«По нашим подсчетам, на «Марьиной Роще» БКЛ уже выполнено примерно 50% от общего объема основных строительно-монтажных работ», — сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что выполнено много наиболее тяжёлых работ, например, проходка перегонных тоннелей. В настоящее время ведутся работы по «раскрытию станции» до нужных размеров, отметил вице-мэр.

Одновременно со станцией метро возводится остановочный пункт МЦД-2. Он также в будущем будет использоваться и перспективным четвёртым диаметром, для которого построят отдельную платформу.