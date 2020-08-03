Нижний Новгород, , 15:15 — REGNUM У членов экипажа совершавшего круиз по Волге теплохода «Александр Суворов» выявлен коронавирус, прокуратура проводит проверку. Об этом 3 августа сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что судно было задержано, все пассажиры, среди которых были жители Нижегородской области и Татарии были доставлены к месту жительства на автобусах.

«Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся на изоляции», — говорится в сообщении.

По данному факту транспортная прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 856 264 случаев заражения коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, кончались 14 207 человек, выздоровели — 653 593. Всего было проведено более 29 млн тестов на коронавирус.

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