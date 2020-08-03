Волгоград, , 15:23 — REGNUM Сведения о доходах и имуществе за 2019 год губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова опубликованы на официальном сайте администрации региона, сообщает 3 августа ИА REGNUM. Политик заработал 6,1 млн рублей.

В собственности главы региона находятся земельный участок, дом и квартира. Супруга губернатора за 2019 год заработала 1,289 млн рублей, она владеет тремя машиноместами. Транспортных средств у четы Бочаровых нет, в долевой собственности квартира площадью 292,3 кв. м.

По сравнению с 2019 годом, доход губернатора Волгоградской области увеличился на 909,7 тысяч рублей — с 5,214 до 6,123 млн рублей.