Кемерово, , 15:15 — REGNUM В городе Тайга открыто регулярное рейсовое автобусное движение по улице Советской в микрорайоне ПМС-23. Впервые за пять лет автобусы ходят по маршрутам «Первый кольцевой» и «Второй кольцевой» с заездом к многоквартирным домам № 240 и 240Б. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Жители долго ждали появления новых маршрутов. Теперь из микрорайона можно удобно и быстро добраться до школ, больниц и магазинов. Обращаю внимание, что движение общественного транспорта должно быть налажено даже в самые отдалённые микрорайоны населённых пунктов Кузбасса», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Автобусы маршрутов «Первый кольцевой», «Второй кольцевой» заходят в микрорайон по пять раз в сутки.