Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Договор со вторым адвокатом историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, понадобился для затягивания судебного процесса. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала адвокат стороны потерпевших Александра Бакшеева.

Напомним, во время очередного судебного заседания 3 августа стало известно, что Соколов заключил договор со вторым адвокатом Александром Торгашевым. Ранее он представлял интересы подсудимого по гражданским делам и спорам, в частности, отстаивал позицию Соколова в судебных тяжбах с публицистом Евгением Понасенковым. Необходимость второго адвоката в данном деле ни сам Соколов, ни его защитник Сергей Лукьянов не комментировали.

«Второй адвокат нужен для затягивания процесса, — считает Александра Бакшеева. — Полагаю, защита делает рецензию на психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Соколов совершил убийство не в состоянии аффекта и был вменяем».

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При этом собеседница агентства указала на то, что новый участник процесса — действующий сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (до убийства в Соколов работал в СПбГУ доцентом), который до сих пор представляет интересы обвиняемого в гражданских процессах.

«Об этом знают все, включая руководство университета, (что) является возмутительной и вопиющей ситуацией, на которую максимально должна отреагировать общественность», — считает адвокат.

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Отметим, Александр Торгашев — выпускник юридического факультета СПбГУ, адвокат, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга с 2005 года. Также является ассистентом кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета, партнером адвокатского бюро «Шварц и Партнеры», соискатель ученой степени кандидата юридических наук на кафедре гражданского процесса юридического факультета СПбГУ.

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