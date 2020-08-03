Железноводск, Ставропольский край, , 15:19 — REGNUM Первый на Ставрополье фестиваль песчаных фигур пройдет 8 августа в городе-курорте Железноводске. Принять участие в мероприятии смогут все желающие, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль пройдет на пляжной зоне Курортного озера. Набережная будет разделена на три площадки, обустроенные согласно требованиям Роспотребнадзора, на которых участники будут строить из песка различные сооружения.

«Мы решили не ограничивать участников в выборе композиций. Участвовать могут абсолютно все желающие. Главное иметь при себе креативность и хорошее настроение», — сказано в сообщении.

В этот же день на Курортном озере в рамках празднования Дня физкультурника пройдут открытые турниры по стритболу, футболу и пляжному волейболу.