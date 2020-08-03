Москва, , 15:12 — REGNUM Работодателей в России могут обязать отвечать за действия нанятых иностранцев. Об этом 3 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, около половины всех трудовых мигрантов, которые лишились работы, не смогли покинуть Россию. Медведев считает, что это может привести к росту преступности.

Зампред Совбеза предложил рассмотреть идею возложения ответственности за нанятых иностранцев на работодателей. Кроме того, мигрантам могут усложнить трудоустройство в России.