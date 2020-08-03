Цхинвал, , 15:18 — REGNUM Памятные мероприятия под названием «Свободы страшная цена» в Южной Осетии в честь годовщины со дня нападения грузинских войск на Цхинвал в 2008 году пройдут 7 и 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства Южной Осетии.

В сообщении говорится, что начнутся мероприятия 7 августа в 13.00 по местному времени (совпадает с мск) в Республиканской библиотеке. Там проведут акцию «Мгновения… ада». Затем в центре столицы республики, на Театральной площади в 19:30 у Стены Памяти пройдет мероприятие «Свечи плачут за людей». Сразу после этого в 20:00, на площади пройдет памятная акция «Страницы геноцида».

Отмечается, что 8 августа в 11:00 состоится возложение цветов в рамках акции «Святые места нашей памяти».

Стоит отметить, что в этом году состоится 12-я годовщина со дня нападения Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев. Для предотвращения уничтожения осетинского народа Россия тогда ввела дополнительные войска в регион и заставила отступить грузинскую армию на исходные позиции. После этого в Москве приняли решение признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

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