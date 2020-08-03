Стокгольм, , 15:11 — REGNUM В Швеции жертвой COVID-19 за прошедшие выходные стал всего лишь один человек. Такие данные 3 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 744 человека. Количество выявленных зараженных составляет 81 012 человек. С 31 июля, дня последнего обновления статистики, было выявлено 590 новых случаев заражения.

По состоянию на 3 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 37 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 520 человек.