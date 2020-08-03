Магас, , 15:08 — REGNUM В Ингушетии ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не превышает 1%. За минувшие сутки выявлено еще 15 пациентов с COVID-19, при этом число выздоровевших составило всего два человека.

Общее количество выписанных приближается в регионе к трем тысячам (всего 2988 человек). А число выявленных носителей вируса достигло 3744 человек.

За минувшие выходные увеличилось число смертей от осложнений, вызванных инфекцией. По данным федерального оперативного штаба на 3 августа, их стало 74.

В настоящее время численность пациентов, которые проходят лечение от COVID-19, составляет 682 человека. Госпитализированы 211 человек, в том числе с подтвержденным диагнозом 67. В реанимации находятся 22 пациента. Лечатся амбулаторно 253 человека.