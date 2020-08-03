Рязань, , 15:00 — REGNUM Погашение задолженности по заработной плате работникам предприятия-банкрота «Рязанская автоколонна № 1310» начато в Рязани. 140 сотрудников получили долги за ноябрь 2019 года, сообщили 3 августа в региональном Следственном комитете.

Предприятие признано банкротом в октябре 2019 года. Автоколонна прекратила пассажирские перевозки, задолженность перед работниками, продолжавшими работать на предприятии до декабря 2019 года, составила около 3,8 млн рублей. В июне 2020 года состоялись торги по реализации имущества должника, в результате чего было получено более 2,1 млн рублей. Под контролем СК средства были направлены на погашение долгов — в результате 140 работников автоколонны получили зарплату за ноябрь 2019 года.

Дальнейшие мероприятия по погашению задолженности по заработной плате в полном объёме, также проконтролируется следственным органом.