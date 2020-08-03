Москва, , 14:58 — REGNUM У всех добровольцев, которые приняли участие в испытаниях новой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, появился иммунитет к патогену. Эб этом свидетельствуют итогового обследования добровольцев, которое сегодня, 3 августа, было проведено в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, сообщала в Минобороны РФ.

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«Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации», — добавили в федеральном ведомстве.

При этом отмечается, что углубленное медицинское обследование и диагностика показали, что «никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко РФ заявлял, что в России проведение вакцинации от коронавируса собираются начать с особых групп — учителей и медицинских работников. Более массовая вакцинация населения страны намечена на октябрь 2020 года.

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