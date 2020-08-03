Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу об умышленном поджоге автомобиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый поджег автомобиль «ГАЗ 2705» своего бывшего работодателя на почве личной неприязни и в состоянии алкогольного опьянения. Преступник посчитал, что ему недоплатили за работу.

В ходе инцидента пострадали припаркованные рядом автомобили Land Rover и Lada Vesta. Общая сумма ущерба составила более 800 000 рублей.

Кировский районный суд приговорил гражданина к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Оренбурга поджог автомобиль своего соседа после ссоры. Возбуждено уголовное дело.

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