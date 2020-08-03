Самара, , 14:55 — REGNUM «Оранжевый» уровень опасности объявлен в Самарской области из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе объявлено штормовое предупреждение. С 4 по 6 августа в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают, что в регионе сохраняется запрет на посещение лесов. В это время нельзя разводить костры, как в лесу, так и на территориях, граничащих с лесными участками.

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