Нальчик, , 14:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии количество случаев заражения коронавирусом перевалило уже за шесть тысяч. По данным федерального оперативного штаба на 3 августа в республике выявлено уже 6024 пациента с COVID-19.

За минувшие сутки прирост составил 16 человек. Выздоровели за те же сутки 18 пациентов. Увеличилась и смертельная статистика — скончался от осложнений, вызванных опасной болезнью, еще один пациент. Таким образом, 71 житель республики стали жертвами коронавируса.

На лечении в госпиталях остается 328 пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии, из них в реанимациях — 25 человек.

«Эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации», — отметили в ведомстве.

При этом в минздраве отметили, что 80% заразившихся переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме.