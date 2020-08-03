Челябинск, , 14:33 — REGNUM В Челябинской области наступившая неделя в основном будет аномально жаркой. Такой прогноз дали синоптики.

Жара Pezibear

В Челябинске сейчас выше +30 градусов. В течение недели температура воздуха будет превышать эту отметку. Правда, к концу недели синоптики обещают похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, на отдельных участках дорог в Зауралье и Челябинской области ограничили движение грузовиков. Причиной стала аномальная жара.

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