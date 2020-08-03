Вашингтон, , 14:27 — REGNUM В «ранний доступ» Steam вышла ролевая игра Monster Crown. Об этом 3 августа сообщает издание PCGamer.

Журналисты называют Monster Crown «взрослыми покемонами» из-за схожести с популярной медифраншизой про карманных монстров. В новом проекте Studio Aurum игрокам предстоит приручать различных чудовищ и сражаться с другими геймерами по сети.

В отличие от Pokemon и TemTem, в Monster Crown игроков ожидает «взрослый» сюжет, рассказывающий мрачную историю острова Корона. По словам разработчиков, к концу прохождения геймеры смогут стать «спасителем или тёмным мессией» этого магического края.

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