Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Американский автопроизводитель Ram планирует представить «зеленые» модели авто, если увидит заинтересованность клиентов в таких машинах. Об этом, как передает издание The Detroit News, заявил гендиректор FCA Майк Мэнли.

Мэнли добавил, что компания также может перевести свои модели на электрическую тягу, если столкнется с еще большим снижением продаж авто с двигателями внутреннего сгорания. При этом гендиректор марки отметил, что пикапы являются важнейшей франшизой для бренда.

«Мы не собираемся сидеть в стороне, если существует опасность, что наша позиция ослабнет в будущем», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что модели автопроизводителя Ram попали в пятёрку самых надежных машин по версии компании JD Power.

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