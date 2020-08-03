Челябинск, , 14:26 — REGNUM В Курганской и Челябинской областях 3 августа ограничено движение грузовых машин. Оно действует с 10:00 до 20:00 по местному времени, сообщает Росавтодор.

Причиной является аномальная жара. Ограничения касаются участков трассы М-5 «Урал» и трассы Р-254 «Иртыш».

Отметим, на нынешней неделе на Южном Урале и в Зауралье прогнозируется температура выше +30 градусов. Жара спадёт к концу недели.

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