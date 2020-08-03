Париж, , 14:24 — REGNUM В отношении французской фармацевтической компании Sanofi начато дополнительное расследование по делу о противоэпилептическом препарате «Депакин». Как сообщает газета Le Monde, компании предъявлено новое обвинения по статье «Убийство по неосторожности».

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Так, следствие должно выяснить, может ли французская компания нести ответственность за смерть четырех детей в возрасте от нескольких недель до нескольких, произошедших в 1990, 1996, 2011 и 2014 годах. Известно, что матери погибших детей во время беременности принимали «Депакин», который вызывает дефекты развития и расстройства (аутизм, умственные нарушения) у плода.

Отмечается, что в феврале Sanofi в рамках расследования этого дела были предъявлены обвинения в «обмане с отягчающими обстоятельствами» и в «непреднамеренном причинении ущерба. Якобы компания не предоставляла полную и своевременную информацию о возможных рисках приёма «Депакина».