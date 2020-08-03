Виндхук, , 14:32 — REGNUM Работа образовательных учреждений Намибии будет приостановлена во второй раз за последние четыре месяца, а ограничения на общественные собрания будут ужесточены до 100 человек с 250 на фоне растущего числа случаев заражения коронавирусом. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на теле-обращение президента Намибии Хаге Гейнгоба.

В соответствии с заявлением, работа образовательных учреждений будет приостановлена с 4 августа сроком на 28 дней после рассмотрения рисков, связанных с распространением вируса.

Эта мера коснется учреждений для детей дошкольного возраста, начальной школы и первых двух классов средней школы.

В Намибии подтвердили 2129 случаев заражения коронавирусом, 10 из которых — с летальным исходом, причем уровень ежедневно выявляемых новых случаев заражения в стране сейчас является четвертым по величине на континенте после ЮАР, Эсватини и Габона, сообщил президент.

Жителям также будет запрещено употреблять алкоголь в барах и тавернах.