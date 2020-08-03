Львов, Украина, , 14:26 — REGNUM В селе Лубяное Львовской области Украины работники психиатрической больницы «Заклад» перекрыли дорогу. Об этом сообщил 3 августа телеканал «Суспильне».

Люди требуют выплатить заработную плату, которую они не получали с мая 2020 года. Участники акции протеста в течение десяти минут ходят по пешеходному переходу, а затем десять минут пропускают машины, сказано в сюжете.

Журналисты отметили, что протестующие ждут, когда к ним прибудет представитель Львовской областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская скорая помощь опаздывает на вызов в 70% случаев.

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