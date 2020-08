Дублин, , 14:19 — REGNUM В новом историческом романе ирландского писателя Джона Бойна нашли упоминание видеоигры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Об этом 3 августа сообщает издание Kotaku.

В книге A Traveller at the Gates of Wisdom («Путешественник у ворот мудрости») можно найти инструкцию по пошиву одежды. Автор указывает, что в этом ремесле использовались хайрульские грибы и хвосты лизальфосов — понятия, существующие только в игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Читатели указали Бойну на необычный рецепт, после чего писатель признался — для создания инструкции он использовал поиск в Google. Как оказалось, игровой рецепт действительно отображается первым в списке популярных запросов.

Напомним, The Legend of Zelda: Breath of the Wild — это популярный ролевой экшен, разработанный компанией Nintendo. Релиз игры состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра No More Heroes готовится к выходу на Nintendo Switch?