Ставрополь, , 14:26 — REGNUM ЗАГСы в Ставропольском крае возобновили торжественные регистрации браков в присутствии гостей. При этом сохраняется ряд ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщили ИА REGNUM 3 августа в управлении по информполитике правительства региона.

Решено, что родственники и друзья молодоженов могут принимать участие в церемонии. На регистрацию допускается не более 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГСа. При этом все участники церемонии должны быть в масках и перчатках. Обязательным остается и требование по соблюдению санитарной дистанции не менее полутора метров.

Напомним, Ставрополье по-прежнему находится на первом этапе снятия ограничений, действующих в период пандемии. К 11:00 3 августа в крае зарегистрировано 8560 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели в регионе 5712 человек с подтвержденным диагнозом, 163 пациента с COVID-19 скончались.