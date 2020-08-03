Магас, , 14:16 — REGNUM В Ингушетии с начала 2020 года выявлено 920 преступлений коррупционной направленности. По результатам проверок прокуратуры в органы предварительного расследования было направлено семь материалов, в результате чего было возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по итогам работы в первом полугодии 2020 года.

Помимо этого, правоохранительные органы Ингушетии возбудили 25 уголовных дел против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и дел коррупционной направленности. Восемь уголовных производств были возбуждены по фактам дачи и получения взяток.

Размер причиненного коррупционерами ущерба по уже расследованным преступлениям составил более 66 млн рублей. В обеспечение возврата ущерба государству на имущество фигурантов дел наложен арест на сумму 30 млн рублей. Добровольно возмещено подсудимыми 1,860 млн рублей.

Помимо этого, прокуратура заявила в суды республики шесть исков о взыскании с коррупционеров свыше 25 млн рублей.