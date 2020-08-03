Ставрополь, , 14:17 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье по данным на 11:00 3 августа достигло 8560, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие выходные в крае выявили 219 носителей инфекции: 1 августа — 108 и 2 августа — 111.

Отметим, что в течение прошедшей недели (27 июля — 2 августа) на Ставрополье ежедневно фиксировалось более 100 случаев заражения коронавирусом. Всего за эти семь дней в крае диагноз подтвердился у 790 человек.

За минувшие выходные на Ставрополье, по официальным данным, выздоровели ровно 100 человек с COVID-19. Всего в крае к настоящему времени болезнь победили 5712 пациентов с подтвержденным диагнозом, или около 66,7% заразившихся. На лечении, в том числе амбулаторном, в регионе остаются почти 2700 человек.

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