Москва, , 14:07 — REGNUM Большинство жителей России (60%) при плохом самочувствии лечатся самостоятельно. Прибегают к помощи врачей 35% граждан, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: Почти 40% жителей РФ ждут улучшений в здравоохранении после пандемии

В пандемию за медицинской помощью, несвязанной с коронавирусом обращались 47%% опрошенных, не обращались 52%. С подозрениями на коронавирус медиков вызывали 88% граждан, не вызывали — 11%.

По мнению 51%, получить медицинскую помощь в пандемию было сложнее. При этом обратившиеся граждане были удовлетворены качеством оказанных медицинских услуг (29%), не удовлетворены — 15%

Опрос проведен 19−21 июня 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидают улучшений в работе системы здравоохранения после пандемии коронавируса 37% жителей России, ухудшений — 6%. Не ждут перемен 46%.

Читайте также: 63% жителей России лечат себя сами