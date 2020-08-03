Стокгольм, , 14:33 — REGNUM По данным государственного информационного агентства Швеции TT, после убийства 12-летней девочки в Ботчюрке страну теперь откровенно сравнивают с американским «Диким Западом». По мнению криминолога Микаэля Райинга, преступность в Швеции стала более «дезорганизованной». Об этом 3 августа сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что в ночь на 2 августа в населенном пункте в 17 километрах от Стокгольма произошло громкое убийство 12-летней девочки. На данный момент полицейские продолжают расследование, информации о подозреваемых не поступало.

Однако убитая девочка не стала исключением, так как, по данным Райинга, за последние пять лет в так называемое криминальной среде были застрелены около 170 человек, пятеро из которых были рядовыми гражданами, ставшими случайными жертвами организованной преступности. Термин «криминальная среда» относится, как правило, к преступлениям, где и преступник и его жертва были вовлечены в незаконную деятельность.

«В начале 90-х было много кейсов с наркотиками, когда кто-то был застрелен у себя в гараже или в квартире… Но уже со второй половины нулевых ситуация стала напоминать Дикий Запад», — заявил Райинг.

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